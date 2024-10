Copa del Rey: Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante rinviate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A causa delle condizioni meteorologiche causate dall’alluvione che sta colpendo parte della Spagna, La federcalcio iberica (Rfef) ha deciso di rinviare due incontri del primo turno della Copa del Rey, in programma oggi. Si tratta di Parla Escuela-Valencia in programma a Madrid e Pontevedra-Levante, perché la compagine della seconda squadra di Valencia non ha potuto prendere il volo previsto martedì alle 22:35 per Santiago di Compostela a causa delle avverse condizioni atmosferiche riscontrate nella Comunità Valenciana. Le due gare dovrebbero essere recuperate la settimana prossima. Copa del Rey: Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante rinviate SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A causa delle condizioni meteorologiche causate dall’alluvione che sta colpendo parte della Spagna, La federcalcio iberica (Rfef) ha deciso di rinviare due incontri del primo turno delladel Rey, in programma oggi. Si tratta diin programma a Madrid e, perché la compagine della seconda squadra dinon ha potuto prendere il volo previsto martedì alle 22:35 per Santiago di Compostela a causa delle avverse condizioni atmosferiche riscontrate nella Comunitàna. Le due gare dovrebbero essere recuperate la settimana prossima.del Rey:SportFace.

