Condannato per stupro, lo sconto in appello alla promessa del calcio. “Così eviterà il carcere”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Non sa cosa le fa più male: se ripensare ai terrificanti istanti in cui veniva violenta da due ragazzi in una via del centro di Pistoia, oppure fare i conti con la concreta possibilità che uno dei due possa godere di una riduzione di pena e non finire mai in. La storia di Ayla inizia nell’estate del 2020, quando due giovani – tra cui una babydel– hanno abusato di lei (all’epoca dei fatti 17enne) in un vicolo nel centro di Pistoia. La pena in primo grado è stato di 3 anni e 2 mesi per uno e di 2 anni 4 mesi per l’altro, il processo è stato celebrato con la formula alternativa del rito abbreviato e il giudice per le udienze preliminari Antonella Zatini ha stabilito in 30mila euro totali la provvisionale. La sentenza, come raccontò questo giornale, arrivò proprio nella giornata contro la violenza sulle donne.