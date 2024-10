Sport.quotidiano.net - Chiesa-Liverpool, è già un flop? Cosa ha detto il tecnico Slot

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – L’avventura di Federicoalnon è sicuramente iniziata nel migliore dei modi. Arrivato alle battute finali del calciomercato estivo, l’ex ala della Juventus è stato praticamente l’unico colpo di mercato delnella passata sessione di trasferimenti (dal momento che Giorgi Mamardashvili rimarrà in prestito al Valencia fino al termine della stagione e che si trasferirà asoltanto a luglio 2025). Nonostante sia arrivato con tantissime speranze e la voglia di rivalsa dopo le ultime stagioni non eccezionali alla Juventus, però,non è ancora riuscito a prendersi il, anzi, è molto lontano dal riuscirci. Soltanto tre presenze complessive (1 in EFL Cup, 1 in Premier League e 1 in Champions League), per un totale di appena 78 minuti giocati e un assist messo a referto.