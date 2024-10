Gaeta.it - Centinaia di Km di piste, sentieri innevati e palaghiaccio vicino Roma: dove prenotare la settimana bianca senza spendere una fortuna

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)fare una vancanza di montagna nei pressi di? Ecco la località dain modo economico per sciare e godersi l’altitudine. Quando si pensa allo sci in Italia, spesso la mente corre immediatamente alle iconiche Dolomiti, con le loro spettacolari vette e leda sci perfettamente curate di Cortina d’Ampezzo. Tuttavia, per gli abitanti del Centro Italia e per molti appassionati di sci, esiste una destinazione altrettanto affascinante che, pur non avendo le Dolomiti come sfondo, offre esperienze sciistiche indimenticabili tra le cime degli Appennini. Sebbene gli Appennini possano sembrare meno celebri rispetto alle Dolomiti, offrono un’esperienza sciistica di alta qualità, arricchita da un’atmosfera autentica e paesaggi mozzafiato.