Catania, tragedia in tangenziale: motociclista perde la vita tra San Gregorio e Gravina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora una tragedia della strada; un motociclista ha perso la vita questa mattina (30 ottobre) intorno alle 10,30 sulla tangenziale di Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Gregorio di Catania e quello di Gravina, in direzione Misterbianco. Dalle prime informazioni, sembra che nell’incidente, sarebbero due i mezzi coinvolti: un furgone e una moto. Incidente mortale sulla tangenziale di Catania E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente che è avvenuto intorno alle 10,30 di questa mattina, 30 ottobre. Dalle prime informazioni sembra che si siano scontrati due mezzi: un furgone e una moto. Lo scontro è avvenuto tra lo svincolo di San Gregorio di Catania e quello di Gravina, in direzione Misterbianco. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancora unadella strada; unha perso laquesta mattina (30 ottobre) intorno alle 10,30 sulladi, nel tratto compreso tra lo svincolo di Sandie quello di, in direzione Misterbianco. Dalle prime informazioni, sembra che nell’incidente, sarebbero due i mezzi coinvolti: un furgone e una moto. Incidente mortale sulladiE’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente che è avvenuto intorno alle 10,30 di questa mattina, 30 ottobre. Dalle prime informazioni sembra che si siano scontrati due mezzi: un furgone e una moto. Lo scontro è avvenuto tra lo svincolo di Sandie quello di, in direzione Misterbianco.

