Call of Duty Black Ops 6: Guida per aprire la cassaforte nel nascondiglio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La combinazione della cassaforte in Call of Duty Black Ops 6 non è fissa e cambia a seconda della frase ascoltata alla radio. Pertanto, è fondamentale risolvere i vari enigmi nel nascondiglio per trovare gli indizi nascosti che ti permetteranno di capire il codice giusto. Forse potrebbe interessarvi anche Come funziona il Sistema Prestigio Come aprire la cassaforte nel nascondiglio di Call of Duty Black Ops 6 I possibili codici sono i seguenti: 1836 1958 2087 3196 4037 5024 7409 8935 Il codice corretto viene individuato abbinando gli oggetti nella stanza alle indicazioni fornite dalla frase trasmessa alla radio, che diventerà accessibile una volta completati tutti gli enigmi. Esempio di Indizio dalla Radio Se la frase trasmessa fosse: “Era seduto sul divano, con la borsa della moglie ancora mancante. Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Guida per aprire la cassaforte nel nascondiglio Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La combinazione dellainofOps 6 non è fissa e cambia a seconda della frase ascoltata alla radio. Pertanto, è fondamentale risolvere i vari enigmi nelper trovare gli indizi nascosti che ti permetteranno di capire il codice giusto. Forse potrebbe interessarvi anche Come funziona il Sistema Prestigio ComelaneldiofOps 6 I possibili codici sono i seguenti: 1836 1958 2087 3196 4037 5024 7409 8935 Il codice corretto viene individuato abbinando gli oggetti nella stanza alle indicazioni fornite dalla frase trasmessa alla radio, che diventerà accessibile una volta completati tutti gli enigmi. Esempio di Indizio dalla Radio Se la frase trasmessa fosse: “Era seduto sul divano, con la borsa della moglie ancora mancante.

