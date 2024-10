Burocrazia nella Pubblica Amministrazione, Bergamo al 16ª posto in Italia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. Burocrazia e Pubblica Amministrazione vanno (purtroppo) spesso a braccetto: a Bergamo, tuttavia, la situazione è in netto miglioramento, con il nostro territorio che è tra le isole felici d’Italia. Lo rivela un’indagine della CGIA di Mestre, che ha messo in fila la qualità delle istituzioni pubbliche in ambito provinciale: la classifica premia Bergamo, che non solo ottiene un buon sedicesimo posto, ma soprattutto guadagna ben 19 posizioni rispetto al rilevamento precedente. Bergamonews.it - Burocrazia nella Pubblica Amministrazione, Bergamo al 16ª posto in Italia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)vanno (purtroppo) spesso a braccetto: a, tuttavia, la situazione è in netto miglioramento, con il nostro territorio che è tra le isole felici d’. Lo rivela un’indagine della CGIA di Mestre, che ha messo in fila la qualità delle istituzioni pubbliche in ambito provinciale: la classifica premia, che non solo ottiene un buon sedicesimo, ma soprattutto guadagna ben 19 posizioni rispetto al rilevamento precedente.

