Bucci e il rebus giunta in Regione: vorrebbe molti tecnici ma deve fare i conti con l’eredità totiana, e Giampedrone preme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il neo presidente, nonostante il suo decisionismo, dovrà giostrare fra nomine di esperti e aspirazioni di ‘arancioni’ eletti, come Bogliolo, o bocciati dalle urne Repubblica.it - Bucci e il rebus giunta in Regione: vorrebbe molti tecnici ma deve fare i conti con l’eredità totiana, e Giampedrone preme Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il neo presidente, nonostante il suo decisionismo, dovrà giostrare fra nomine di esperti e aspirazioni di ‘arancioni’ eletti, come Bogliolo, o bocciati dalle urne

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bucci e il rebus giunta in Regione: vorrebbe molti tecnici ma deve fare i conti con l’eredità totiana, e Giam…; Bucci: “Userò il mio tempo per fare il meglio che posso. Ai liguri non interessa la discontinuità con Toti”; Liguria, Scajola: “Ho fatto la mia parte. Darò consigli a Bucci se me li chiederà”; Flussi elettorali, in Liguria gli elettori centristi vanno a destra; 118 di questi giorni; L’uomo che non c’era; Leggi >>>

Bucci e il rebus giunta in Regione: vorrebbe molti tecnici ma deve fare i conti con l’eredità totiana, e Giampedrone preme

(genova.repubblica.it)

Ieri, a destra, è arrivata la parziale benedizione di FdI della candidatura a sindaco per il dopo Bucci del suo vice ... alla composizione delle giunte di centrodestra in Comune e in Regione, rimarrà ...

Bucci: “Userò il mio tempo per fare il meglio che posso. Ai liguri non interessa la discontinuità con Toti”

(genova.repubblica.it)

Il primo giorno da presidente in pectore della Regione Liguria Marco Bucci lo passa in giro per Genova ... non il passato. E la nuova giunta la farò rapidamente e con tanti assessori anche tecnici».

Il primo consiglio regionale dell'era Bucci tra novembre e dicembre, poi la giunta: cosa succederà

(genovatoday.it)

La prima seduta del nuovo consiglio regionale dell'era Bucci si terrà molto probabilmente tra l'ultima ... Prima, però, bisognerà nominare i componenti della giunta per le elezioni, che dovranno ...

Bucci presidente, i nomi per la giunta: il totiano Giampedrone in pressing per il “ripescaggio”

(msn.com)

L'assessore Campora papabile sulla carta, scalpita Scajola, incognite Lega e FdI. Ma il nuovo governatore potrebbe sorprendere con l'inserimento di tecnici esterni ...