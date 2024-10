Oasport.it - Basket femminile: super Reyer Venezia, batte l’Uni Gyor e si qualifica per la seconda fase di Eurolega

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Terza vittoria per lain. La squadra allenata da Andrea Mazzon ha ragione, nella prima partita del ritorno del girone D, delper 82-68 e si rimette sullo stesso piano di Valencia, rispetto alla quale ha però il vantaggio dello scontro diretto vinto al Taliercio a parità di record 3-1. E sarà proprio questo, alla Fonteta, lo scontro che più caratterizzerà il post-sosta Nazionali. Intanto, però, questo successo significa giàzione per la. Gran partita sia di Awak Kuier che di Kamiah Smalls (17 e 16 punti rispettivamente), ma solidissima anche Matilde Villa: 10, 4 rimbalzi, 6 assist e 4 palle recuperate. Dall’altra parte 14 di Debora Dubei e 13 di Virag Kiss. Partenza a spron battuto per entrambe le squadre, che non vogliono saperne di smettere di segnare (percentuali altissime, 9/14e 9/19).