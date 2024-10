Secoloditalia.it - Aurora, 13enne precipitata dal palazzo a Piacenza: spuntano un testimone-chiave e un video di poco prima della morte

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulla tragicadi, lamorta alo scorso 25 ottobre dopo essereda un, spunta unche avrebbe visto la vittima e il fidanzato 15enne fermato per omicidio,che lei volasse giù. Lo scrivono Libertà  e La Repubblica e lo rilancia in queste ore anche il Tgcom24: e la circostanza trova conferme. La persona avrebbe poi riferito ai carabinieri e ciò avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero e ora si trova in un istituto minorile. Dal fronte investigativo, intanto, arrivano anche i primi tasselli dall’autopsia che si è svolta a Pavia: il grosso trauma cranico riportato dallasarebbe infatti pienamente compatibile con un trauma da precipitazione.