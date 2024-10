Architettura instabile al MAXXI (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Curata da uno degli studi di progettazione più celebri e influenti al mondo, che ne è anche protagonista, "Architettura instabile" è la mostra che indaga il movimento come proprietà interna dell’Architettura: edifici che cambiano configurazione, che hanno elementi mobili, che si gonfiano o si Romatoday.it - Architettura instabile al MAXXI Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Curata da uno degli studi di progettazione più celebri e influenti al mondo, che ne è anche protagonista, "" è la mostra che indaga il movimento come proprietà interna dell’: edifici che cambiano configurazione, che hanno elementi mobili, che si gonfiano o si

Una mostra al MAXXI racconta l’architettura dinamica dello studio newyorkese DS+R, dalle strutture mobili ai progetti cinetici.

"Why should architecture stand still?". Ovvero, perché tutto nel mondo si muove seguendo condizioni ambientali, politiche, culturali, ecologiche, economiche, e l'architettura dovrebbe invece restare l ...

Roma - Sono state presentate questa mattina le mostre che animeranno l’inverno del MAXXI: un nuovo viaggio tra passato e futuro, una nuova sfida alle frontiere artistiche consuete, tra icone riconosci ...

