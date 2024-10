Accoltellato a 17 anni dal branco a Rimini, 5 giovanissimi accusati di tentato omicidio aggravato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rimini, 30 ottobre 2024 – tentato omicidio aggravato. È l’accusa, pesantissima, a carico di cinque giovanissimi – quattro minorenni e un neo maggiorenne, residenti nel Riminese – iscritti nel registro degli indagati per l’accoltellamento avvenuto il 17 marzo scorso a Rimini, in pieno centro storico, ai danni di un 17enne riminese che finì in pronto soccorso a Cesena in gravissime condizioni, venendo sottoposto ad un delicato intervento. Le indagini condotte dalla squadra mobile, grazie anche alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del centro storico, hanno permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno ai cinque ragazzi (quattro italiani e un rumeno) che si sarebbero resi protagonisti dell’aggressione. Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato a 17 anni dal branco a Rimini, 5 giovanissimi accusati di tentato omicidio aggravato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –. È l’accusa, pesantissima, a carico di cinque– quattro minorenni e un neo maggiorenne, residenti nel Riminese – iscritti nel registro degli indagati per l’accoltellamento avvenuto il 17 marzo scorso a, in pieno centro storico, ai ddi un 17enne riminese che finì in pronto soccorso a Cesena in gravissime condizioni, venendo sottoposto ad un delicato intervento. Le indagini condotte dalla squadra mobile, grazie anche alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza del centro storico, hanno permesso agli inquirenti di stringere il cerchio attorno ai cinque ragazzi (quattro italiani e un rumeno) che si sarebbero resi protagonisti dell’aggressione.

Accoltellato a 17 anni dal branco a Rimini, 5 giovanissimi accusati di tentato omicidio aggravato

(ilrestodelcarlino.it)

La tragedia sfiorata è avvenuta in pieno centro il 17 marzo scorso. Gli ggressori (4 italiani e un rumeno) sarebbero stati individuati grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati ...

