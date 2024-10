A Fuori dal coro "la truffa verde". Carne? Non proprio: cosa sta arrivando in Italia | Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Noi non ci fermiamo davanti a nulla". Mario Giordano apre la nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento del mercoledì sera di Rete 4, con la sua solita copertina-manifesto, barricadera e urlata. Si parte con la più cruda, sconvolgente attualità. "Ma che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?", domanda il giornalista e conduttore snocciolando i casi di Piacenza, Costa Volpino, Napoli. "Una 13enne che muore ed è indagato l'ex fidanzatino 15enne. Una 18enne uccisa a Bergamo, un 15enne ucciso a Napoli. E' la guerra dei ragazzini - scandisce Giordano - e Gianni, che questa guerra la conosce bene, condannato per violenze, rapine, aggressioni, ci aiuterà a capire l'emergenza giovani". E la regia di Mediaset inquadra il ragazzo, in studio di spalle e incappucciato. Liberoquotidiano.it - A Fuori dal coro "la truffa verde". Carne? Non proprio: cosa sta arrivando in Italia | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Noi non ci fermiamo davanti a nulla". Mario Giordano apre la nuova puntata didal, il programma di approfondimento del mercoledì sera di Rete 4, con la sua solita copertina-manifesto, barricadera e urlata. Si parte con la più cruda, sconvolgente attualità. "Ma chesta succedendo ai nostri ragazzi?", domanda il giornalista e conduttore snocciolando i casi di Piacenza, Costa Volpino, Napoli. "Una 13enne che muore ed è indagato l'ex fidanzatino 15enne. Una 18enne uccisa a Bergamo, un 15enne ucciso a Napoli. E' la guerra dei ragazzini - scandisce Giordano - e Gianni, che questa guerra la conosce bene, condannato per violenze, rapine, aggressioni, ci aiuterà a capire l'emergenza giovani". E la regia di Mediaset inquadra il ragazzo, in studio di spalle e incappucciato.

