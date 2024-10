Zonawrestling.net - WWE: I Wyatt Sicks rapiscono The Miz post Raw

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le cose non stanno andando bene per The Miz da quando ha tradito R-Truth il mese scorso, poiché ora non ha più nessuno a sostenerlo. Dopo gli eventi di RAW di questa settimana, sembra ora che iabbiano rapito The Miz. Durante l’episodio di RAW della notte scorsa, Uncle Howdy e ihanno fatto una mossa audace, catturando The Miz. In precedenza, The Miz stava cercando Uncle Howdy, ignaro di essere a sua volta braccato. Dopo aver tradito R-Truth e essersi alleato con The Final Testament, The Miz ha rapidamente rimpianto la sua decisione, scoprendo che Uncle Howdy lo aveva inserito nella lista dei bersagli della fazione. In un tentativo disperato di salvarsi, Karrion Kross ha ordinato a The Miz di cercare Bo Dallas invece di fuggire, lasciando The Miz impegnato a rintracciare Howdy.