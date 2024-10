Venti famiglie esasperate: "Coi secchi in casa da mesi per difenderci dall’acqua" (Di martedì 29 ottobre 2024) secchi sopra i mobili, fogli di plastica sui pavimenti e i divani, muffa e macchie sui soffitti e sui muri: da più di 15 mesi ci sono circa 20 famiglie che vivono in condizioni precarie a causa di una devastante grandinata e dei ritardi nell’avvio dei lavori nel loro condominio. Siamo in San Fermo 24 a Cogliate, frazione Cascina Nuova, la zona più danneggiata dalla terribile grandinata del luglio 2023. Tetto distrutto proprio mentre si stavano avviando i lavori con il celebre Bonus 110%. La grandinata ha cambiato piani e priorità ma di fatto ancora non è stato fatto nulla. "Sono stati messi dei teli provvisori sul tetto con i lavori che dovevano inziare a settembre dell’anno scorso", raccontano Gerardo Garaglia e Paolo Russo, portavoce del malcontento dei residenti insieme a Carla Iannello, Francesca Nisticò, Ilenia Cavallucci e Giovanna Rizzuti. Ilgiorno.it - Venti famiglie esasperate: "Coi secchi in casa da mesi per difenderci dall’acqua" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sopra i mobili, fogli di plastica sui pavimenti e i divani, muffa e macchie sui soffitti e sui muri: da più di 15ci sono circa 20che vivono in condizioni precarie a causa di una devastante grandinata e dei ritardi nell’avvio dei lavori nel loro condominio. Siamo in San Fermo 24 a Cogliate, frazione Cascina Nuova, la zona più danneggiata dalla terribile grandinata del luglio 2023. Tetto distrutto proprio mentre si stavano avviando i lavori con il celebre Bonus 110%. La grandinata ha cambiato piani e priorità ma di fatto ancora non è stato fatto nulla. "Sono stati messi dei teli provvisori sul tetto con i lavori che dovevano inziare a settembre dell’anno scorso", raccontano Gerardo Garaglia e Paolo Russo, portavoce del malcontento dei residenti insieme a Carla Iannello, Francesca Nisticò, Ilenia Cavallucci e Giovanna Rizzuti.

