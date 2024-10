Isaechia.it - Uomini e Donne, Daniele Paudice rompe il silenzio dopo la rottura con Gaia Gigli: “Non mi aspettavo che lei…”

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex tronista diha parlato per la prima sui socialla fine della sua relazione con, come mostrato nella puntata diandata in onda lo scorso 23 maggio, aveva scelto di lasciare il dating show con. La loro storia d’amore sembrava proseguire a gonfie vele tant’è che i due, nel salotto di Verissimo, avevano spiegato di voler “viverci giornogiorno, noi ci impegniamo per far andare bene le cose“. L’ex corteggiatrice aveva anche presentatoa suo figlio, Diego, avuto da una precedente relazione. L’annuncio della loroè stato dunque un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Lo scorso 27 ottobre, infatti,ha pubblicato sui social un video in cui ha spiegato: “Io eci siamo lasciati. Io ho messo tutta me stessa in questa relazione.