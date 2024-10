Ilrestodelcarlino.it - Un altro blitz dei ladri a scuola. Rubati nella notte 30 computer

(Di martedì 29 ottobre 2024) Trenta pcnel fine settimana alle scuole medie ed elementari di Borgo Tossignano. Unepisodio, con evidenti danni da migliaia di euro, che si aggiunge al lungo elenco delle incursioni con furto nei plessi scolastici del circondario avvenute negli ultimi tempi. Un lunedì amaro, anzi amarissimo, per il personale al lavoro nelle scuole del paese. In particolar modo per i docenti, per la dirigente Adele D’Angelo che guida l’istituto comprensivo di collina e per gli addetti alla segreteria. Porta antipanico forzata sul retro dello stabile, con i malviventi probabilmente a caccia di contanti e attrezzature facilmente trasportabili, e l’aula di informatica messa nel mirino.