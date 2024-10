Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-10-2024 ore 13:10

(Di martedì 29 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi La giovane promessa dello sci azzurro 19 anni piemontese morta all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo la caduta di ieri mattina sulla pista Rossa Ground uno sul ghiacciaio della Val SenalesMinistero della Difesa che insieme al ministro Guido Crosetto esprime più profondo cordoglio si stringe un ideale abbraccio ai familiari e colleghi del Caporale Matilde Lorenzo quale relazione tra Libertà personale tutela della salute pubblica tra appropriatezza della cura di te con lo stato che deve garantire il benessere dei cittadini tutti questo il Focus del dibattito a più voci organizzato la sala della Camera dei Deputati del gruppo parlamentare sugli stili di vita e riduzione del rischio per Istituto Tanari puntata Il medico odontoiatra Simona loizzo ...