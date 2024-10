Tvzap.it - Torna su Sky “Pechino Express 2025”: l’itinerario e le coppie in gara

(Di martedì 29 ottobre 2024) Programmi tv. «Fino al tetto del mondo» è questo il sottotitolo della nuova edizione di, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel. La rotta di quest’anno è a dir poco meravigliosa:delle noveinsi snoderà su paesaggi diversi, dall’oceano cristallino alle vette più elevate, passando per misteriosi altipiani e inesplorate giungle. I viaggiatori partiranno dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro sorprendente avventura in Nepal. Nel corso del tragitto, i concorrenti passeranno dall’Oceano Pacifico alle vette sopra gli ottomila metri di altitudine del Paese con capitale Kathmandu.