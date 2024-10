Gaeta.it - Terribile omicidio di Giulia Cecchettin: la ricostruzione di una notte fatale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le tragiche immagini della morte dioffrono spunti inquietanti su quanto accaduto quellanella piccola comunità di Vigonovo. Il video catturato da una telecamera di sorveglianza ha rivelato dettagli sconcertanti del suo, avvenuto in un contesto di violenza e premeditazione. Il caso ha scosso l'opinione pubblica, richiamando attenzione sulle dinamiche di violenza di genere e sull'urgenza di affrontare questo problema. La brutalità dell'aggressione Le immagini mostrate durante un episodio di Pomeriggio Cinque del 28 ottobre hanno messo in evidenza il tentativo disperato didi sfuggire al suo aggressore, Filippo Turetta. In questi intensi 132 secondi, il video documenta la lotta della giovane, che con coraggio cerca di allontanarsi. Tuttavia, la situazione precipita quando Turetta riesce a catturarla.