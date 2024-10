Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, è finita davvero? Lei rompe il silenzio (Di martedì 29 ottobre 2024) Personaggi tv. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, è finita davvero? Lei rompe il silenzio – Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? Dopo l’intervista dell’imprenditrice concessa a “Domenica In”, su Rai 1, da Mara Venier, ha preso a montare tra il pubblico il sospetto, che tra la concorrente di “Ballando con le stelle” e il giovane maestro sia finita. Ad insinuare il dubbio, in particolare, la risposta ambigua sull’attuale situazione sentimentale data dall’ex moglie di Paolo Bonolis. La Bruganelli ha così deciso di intervenire sui social, spiegando come stanno davvero le cose. Tvzap.it - Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, è finita davvero? Lei rompe il silenzio Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Personaggi tv., è? Leiilsi sono lasciati? Dopo l’intervista dell’imprenditrice concessa a “Domenica In”, su Rai 1, da Mara Venier, ha preso a montare tra il pubblico il sospetto, che tra la concorrente di “Ballando con le stelle” e il giovane maestro sia. Ad insinuare il dubbio, in particolare, la risposta ambigua sull’attuale situazione sentimentale data dall’ex moglie di Paolo Bonolis. Laha così deciso di intervenire sui social, spiegando come stannole cose.

