SNAI – Parigi-Bercy | altro capitolo della sfida Sinner-Alcaraz? Jannik e Carlos a 300 poi il vuoto; Medvedev a 850

Liberoquotidiano.it - SNAI – Parigi-Bercy: altro capitolo della sfida Sinner-Alcaraz? Jannik e Carlos a 3,00, poi il vuoto; Medvedev a 8,50

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - In Francia si gioca l'ultimo Masters 1000 dell'anno: senza Djokovic, il duello sarà ancora tra l'azzurro e lo spagnolo, cone Zverev staccatissimi Milano, 29 ottobre – Un nuovodi unainfinita. A, prima delle Atp Finals e delle finali di Coppa Davis, si gioca l'ultimo Masters 1000 dell'anno: senza Novak Djokovic, sarà ancoracontro? Probabilmente sì. Le quote antepostper la vittoria del torneo disono in perfetto equilibrio: sia il trionfo dell'azzurro che quello dello spagnolo si giocano a 3,00, poi il, con Daniila 8,50 e Sascha Zverev a 10.