Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: “Troppe cattiverie su di me” (Di martedì 29 ottobre 2024) Shaila Gatta dopo il rientro al GF ha subito gli attacchi dei suoi inquilini per il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez. Nel pomeriggio è scoppiata in lacrime: "Troppe cattiverie su di me, mi sento messa al rogo". Fanpage.it - Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: “Troppe cattiverie su di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)dopo il rientro al GF ha subito gli attacchi dei suoi inquilini per il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez. Nel pomeriggio è scoppiata in: "Troppesu di me, mi sento messa al rogo".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: "Troppe cattiverie su di me"; Grande Fratello tutti dalla parte di Javier Martinez, Shaila Gatta sbotta durante la pubblicità: "Applausi eccessivi"; GF, storia ambigua per Shaila dalla madre, lo share crolla a picco; Grande Fratello, riassunto puntata: Shaila con Lorenzo in Spagna, Javier crolla. Nomination e lacrime, chi rischia; Grande Fratello, Shaila Gatta crolla: "Che confusione, mi sento strana" (VIDEO); Grande Fratello: Jessica crolla e Pamela scoppia in lacrime. Perché; Leggi >>>

Shaila Gatta crolla al GF, lo sfogo in lacrime con Lorenzo Spolverato: “Troppe cattiverie su di me”

(fanpage.it)

Shaila Gatta dopo il rientro al GF ha subito gli attacchi dei suoi inquilini per il comportamento adottato nei confronti di Javier Martinez ...

Grande Fratello tutti dalla parte di Javier Martinez, Shaila Gatta sbotta durante la pubblicità: "Applausi eccessivi"

(comingsoon.it)

Shaila Gatta torna al Grande Fratello e finisce al centro delle critiche per il comportamento assunto nei confronti di Javier Martinez: il pubblico si schiera dalla parte dell'argentino e la ballerina ...

“Ha usato un termine orribile”: la rivelazione di Javier su Shaila sconvolge il pubblico del GF, cosa pensava di Lorenzo

(blogtivvu.com)

Parole shock nella notte al GF: 'Vi dico cosa ha detto davvero Shaila su Lorenzo'. La confessione di Javier fa tremare la Casa.

Jessica Morlacchi e Javier Martinez smontano Shaila Gatta: insulti alle gieffine e termini omofobi, il nuovo scivolone

(blogtivvu.com)

Confessioni al Grande Fratello: Jessica svela parole scioccanti di Shaila su Mariavittoria e Amanda ed i termini omofobi contro Lorenzo.