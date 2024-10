Roma: El Shaarawy in gruppo, Pellegrini a colloquio con Ghisolfi (Di martedì 29 ottobre 2024) La pesante sconfitta contro la Fiorentina e tutte le conseguenze che ne sono scaturite tengono in fermento la Roma che giovedì sarà di scena allo stadio Olimpico per il match contro il Torino. Salvo sorprese dell’ultima ora a guidare i giallorossi ci sarà ancora Ivan Juric, che ritroverà i granata da avversari dopo averli allenati per tre stagioni (dal 2021 al 2024). Il tecnico dovrebbe avere nuovamente a disposizione Stephan El Shaarawy; l’attaccante dei capitolini sembra aver recuperato dal problema al polpaccio e ha svolto la seduta con il resto dei compagni. Allenamento completo anche per Gianluca Mancini e Matias Soulé. A bordocampo presente anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che ha avuto anche un colloquio con Lorenzo Pellegrini. Roma: El Shaarawy in gruppo, Pellegrini a colloquio con Ghisolfi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La pesante sconfitta contro la Fiorentina e tutte le conseguenze che ne sono scaturite tengono in fermento lache giovedì sarà di scena allo stadio Olimpico per il match contro il Torino. Salvo sorprese dell’ultima ora a guidare i giallorossi ci sarà ancora Ivan Juric, che ritroverà i granata da avversari dopo averli allenati per tre stagioni (dal 2021 al 2024). Il tecnico dovrebbe avere nuovamente a disposizione Stephan El; l’attaccante dei capitolini sembra aver recuperato dal problema al polpaccio e ha svolto la seduta con il resto dei compagni. Allenamento completo anche per Gianluca Mancini e Matias Soulé. A bordocampo presente anche il direttore sportivo Florent, che ha avuto anche uncon Lorenzo: ElinconSportFace.

