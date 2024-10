Report spara contro Alessandro Giuli? Toh, cos'hanno "scordato" Ranucci e i suoi (Di martedì 29 ottobre 2024) Non sempre i compagni sbagliano. A volte ci azzeccano proprio. Se Sigfrido Ranucci, assieme ai suoi collaboratori di Report, avesse letto quanto scritto ieri da Il Manifesto, il quotidiano fondato da Lucio Magri e Rossana Rossanda, circa le beghe interne al ministero della Cultura, avrebbe sicuramente confezionato servizio ben diverso da quello andato in onda ieri sera su Rai Tre, dedicato al ministro, Alessandro Giuli. Partendo da una relazione dell'Anac del 2023 (l'Autorità nazionale anticorruzione), supportata da un rapporto ispettivo interno del Mic, il quotidiano Comunista (quella, almeno, è la matrice originaria) racconta come il fenomeno dell'amichettismo, ovvero le nomine fatte «per ragioni amicali o affettive», sia «molto più radicato e pervasivo dei casi finiti nelle cronache politiche degli ultimi mesi». Liberoquotidiano.it - Report spara contro Alessandro Giuli? Toh, cos'hanno "scordato" Ranucci e i suoi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non sempre i compagni sbagliano. A volte ci azzeccano proprio. Se Sigfrido, assieme aicollaboratori di, avesse letto quanto scritto ieri da Il Manifesto, il quotidiano fondato da Lucio Magri e Rossana Rossanda, circa le beghe interne al ministero della Cultura, avrebbe sicuramente confezionato servizio ben diverso da quello andato in onda ieri sera su Rai Tre, dedicato al ministro,. Partendo da una relazione dell'Anac del 2023 (l'Autorità nazionale anticorruzione), supportata da un rapporto ispettivo interno del Mic, il quotidiano Comunista (quella, almeno, è la matrice originaria) racconta come il fenomeno dell'amichettismo, ovvero le nomine fatte «per ragioni amicali o affettive», sia «molto più radicato e pervasivo dei casi finiti nelle cronache politiche degli ultimi mesi».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

O. Napoli (Az) - problema non è Ranucci (Report) ma pochezza classe dirigente

(Ildifforme.it)

“Sigfrido Ranucci ha fatto vedere sorci verdi a molti politici, in particolare, lo riconosco, di destra ma non solo di destra. Sarebbe sbagliato, però, liquidare le inchieste di Report con un’alzata di spalle, accusandole di faziosità e amen. I ...

Ranucci : “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom - sono tranquillo”

(Dailyshowmagazine.com)

(Adnkronos) – “Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di fermare la puntata di Report, noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa Agcom. ...

Report sbaraglia tutti: 2,6 milioni (con 13,75% di share) con le inchieste su Boccia-Sangiuliano-Giuli

(huffingtonpost.it)

Secondo posto per la prima serata di Canale 5 con La Rosa della Vendetta, podio anche per la serie Sempre al tuo fianco su Rai 1 ...

Di cosa si parla nella puntata di Report su Alessandro Giuli: Arianna Meloni blinda il ministro

(fanpage.it)

Il ministro Alessandro Giuli, in attesa della puntata di Report di questa sera, incassa il sostegno della sorella della premier, Arianna Meloni, che allontana ...

Cosa è questo nuovo ‘caso Boccia’ mostrato da Report e cosa c’entra Giuli

(msn.com)

Dalla militanza in Merdiano Zero alla gestione non proprio di successo del Maxxi, fino alla vicenda della mostra sul Futurismo, in cui emerge la figura ...

Politica e Tv - Tanto rumore per nulla: le “rivelazioni” su Giuli lasciano i telespettatori a bocca asciutta

(informazione.it)

Politica e Tv Tanto tuonò che… non piovve. Chi attendeva il doppio appuntamento di Report e Le Iene con grandi aspettative e secchielli di popcorn, sperando in scoop imperdibili capaci di terremotare ...