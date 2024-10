Recanatese, un derby di rimpianti. Senza attaccanti si fa dura (Di martedì 29 ottobre 2024) Per la Recanatese lo stadio "Del Conero" di Ancona sta diventando un vero tabù se pensiamo che nelle ultime tre gare sono arrivate altrettante sconfitte, Senza nemmeno avere il briciolo di soddisfazione di realizzare la "miseria" di una rete. La bella serie di tre vittorie consecutive che aveva riaperto il cuore alla speranza di un campionato importante, si è quindi bruscamente interrotta in una gara nella quale, oggettivamente, si è prodotto troppo poco per sperare in qualcosa di diverso. I giallorossi non sarebbero nemmeno dispiaciuti sul piano del gioco e della manovra ma, stavolta più che mai, l’asSenza di un attaccante di peso e di mestiere si è avvertita in tutta la sua gravità. Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, un derby di rimpianti. Senza attaccanti si fa dura Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per lalo stadio "Del Conero" di Ancona sta diventando un vero tabù se pensiamo che nelle ultime tre gare sono arrivate altrettante sconfitte,nemmeno avere il briciolo di soddisfazione di realizzare la "miseria" di una rete. La bella serie di tre vittorie consecutive che aveva riaperto il cuore alla speranza di un campionato importante, si è quindi bruscamente interrotta in una gara nella quale, oggettivamente, si è prodotto troppo poco per sperare in qualcosa di diverso. I giallorossi non sarebbero nemmeno dispiaciuti sul piano del gioco e della manovra ma, stavolta più che mai, l’asdi un attaccante di peso e di mestiere si è avvertita in tutta la sua gravità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Recanatese senza Sbaffo : "Sostituti all’altezza"

(Ilrestodelcarlino.it)

Giacomo Filippi: smaltita la delusione dell’esordio e su cosa avete lavorato in settimana? "La ripresa è stata dedicata soprattutto a cercare di capire cosa sia scattato nella testa dei giocatori in conseguenza dei tanti e pesanti episodi ...

Svolta Recanatese: "Abbiamo carattere"

(ilrestodelcarlino.it)

Preparativi intensi per il derby di domani ad Ancona, ma le condizioni fisiche dei giocatori preoccupano. La squadra di Recanati affronta sfide e polemiche con determinazione, puntando sulla crescita ...

Ancona, vincere per risollevarsi. Con la Recanatese una sfida chiave

(msn.com)

I biancorossi in campo senza novità nell’undici titolare. Intanto trasferta vietata per la gara in casa della Samb ...

La Recanatese con l’Avezzano (a Trasacco) senza Sbaffo. Filippi rilancia: «Dobbiamo uscire da una situazione difficile»

(msn.com)

RECANATI A Trasacco senza Sbaffo. La Recanatese affronta oggi in anticipo l’Avezzano in campo neutro dovendo rinunciare al suo capitano: l’uomo simbolo si è fermato per un ...

Recanatese senza un big

(youtvrs.it)

Una pessima notizia per la Recanatese. Domani (sabato) nell’anticipo in casa dell’Avezzano non ci sarà Alessandro Sbaffo, il capitano dei giallorossi. Il jolly offensivo ha dei problemi di natura ...