Lanazione.it - Quasi 235mila i biglietti venduti. Straordinari per Sistema Ambiente . Modificati i percorsi delle navette

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)fino a ieri sera per i cinque giorni di Lucca Comics & Games, con le punte di oltre 66mila per sabato 2 novembre e oltre 62mila per venerdì 1° novembre. Sforzo importante, intanto, quello che verrà compiuto daper garantire la pulizia della città : verranno posizionati circa 4000 cestini per la raccolta dei rifiuti all’internomura e nelle vie di periferia. Per gli addetti ai lavori saranno posizionati, oltre ad un cassone per gli imballaggi in materiali misti, zona ex-campo Balilla, anche diversi contenitori carrellati presso i punti ristoro ed i luoghi individuati per lo svolgimento della manifestazione. A partire da lunedì 28 sono impiegati in entrambi i turni un autista con gruetta e 4 operatori per la raccolta dei rifiuti presso gli stand in allestimento.