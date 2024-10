Anteprima24.it - Porto di Salerno, a novembre partono i lavori per allungare il Molo Manfredi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in programma ala partenza deiper l’allungamento del. L’intervento finanziato dal PNRR prevede una prima fase di lavoro perildestinato all’approdo delle crociere di 170 m. Sembrano ormai superati i problemi relativi ai diportisti, alcuni dei quali hanno presentato ricorso contro la necessità di dover fare a meno dell’ormeggio per consentire idell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ultimata questa prima fase come ha dichiarato questa mattina Giovanni Annunziata sarà già possibile far approdare anavi da crociera di ultima generazione. Per la fase due è invece ancora atteso un ulteriore finanziamento. Con il dirigente dell’autorità di Sistema portuale c’è stata anche occasione per una riflessione sul problema sicurezza.