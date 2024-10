Peter Cushing torna in vita grazie all'Intelligenza Artificiale per un documentario su Hammer Films (Di martedì 29 ottobre 2024) Il documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters, in arrivo su Sky, riporterà sugli schermi Peter Cushing grazie all'Intelligenza Artificiale. Peter Cushing ritornerà ancora una volta sugli schermi grazie alle nuove tecnologie: l'attore è stato infatti riportato in vita grazie all'Intelligenza Artificiale in occasione del documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters. Il progetto debutterà sugli schermi americani di Sky tra due giorni ed è stato ideato per celebrare i 90 anni di Hammer Films. Il ritorno di Peter Cushing Il documentario, con la voce narrante di Charles Dance, racconterà quanto accaduto dai primi giorni di attività a Regent Street all'ascesa verso i successi tra le fila del cinema horror. Peter Cushing è morto nel 1994 e aveva interpretato il Dottor Movieplayer.it - Peter Cushing torna in vita grazie all'Intelligenza Artificiale per un documentario su Hammer Films Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il: Heroes, Legends and Monsters, in arrivo su Sky, riporterà sugli schermiall'ritornerà ancora una volta sugli schermialle nuove tecnologie: l'attore è stato infatti riportato inall'in occasione del: Heroes, Legends and Monsters. Il progetto debutterà sugli schermi americani di Sky tra due giorni ed è stato ideato per celebrare i 90 anni di. Il ritorno diIl, con la voce narrante di Charles Dance, racconterà quanto accaduto dai primi giorni di attività a Regent Street all'ascesa verso i successi tra le fila del cinema horror.è morto nel 1994 e aveva interpretato il Dottor

Peter Cushing torna in vita grazie all'Intelligenza Artificiale per un documentario su Hammer Films

Il documentario Hammer: Heroes, Legends and Monsters, in arrivo su Sky, riporterà sugli schermi Peter Cushing grazie all'Intelligenza Artificiale.

