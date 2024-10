.com - Pallone d’Oro 2024, attesa per la cerimonia ma il Real Madrid sceglie di non partecipare

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cresce l’per ladi premiazione del, l’evento che si tiene oggi a Parigi per celebrare i talenti del calcio e premiare i migliori atleti della stagione 2023-. Ildiserterà lae la decisione dei campioni d’Europa è un indizio importante che avvalora l’ipotesi del trionfo di Rodri, il centrocampista spagnolo del Manchester City che nel 2023 ha deciso la finale di Champions League contro l’Inter. ‘Marca’ precisa che l’aereo che avrebbe dovuto portare i blancos nella capitale francese rimarrà a terra. Rodri sarebbe stato preferito alle stelle delVinicius e Bellingham che hanno scelto quindi di non andare nella capitale francese. Assenti anche il presidente Florentino Perez e il tecnico Carlo Ancelotti, in corsa per la conquista del premio come miglior allenatore.