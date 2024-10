Lanazione.it - Orientamento per gli studenti con Quadrante

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una "cassetta degli attrezzi" per l’scolastico, dalla scuola primaria alle scelte post diploma. Attraverso il progettola Fondazione CR Firenze e Giunti Psychometrics, con l’ufficio scolastico regionale per la Toscana e Le Chiavi della Città - progetti educativi e formativi per la scuola del Comune di Firenze, mettono a disposizione un set di strumenti per aiutare glia valutare le proprie competenze, le attitudini, valorizzare il proprio potenziale ed esplorare gli orizzonti futuri. La novità è stata presentata ieri ai docenti fiorentini nell’auditorium dell’Innovation Center Fondazione CR Firenze.