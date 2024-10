Gaeta.it - Ora solare, cosa succede al corpo: arrivano gli effetti preoccupanti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oraal: accertati alcunicollaterali decisamente. Ecco come affrontarli e superarli. Come di consueto l’ultima weekend di Ottobre segna il ritorno dell’ora. Un passaggio istituzionale che comporta alcunicollaterali sulla salute di molte persone. L’orasarà in vigore fino al prossimo Marzo, mese che segna l’apertura alla bella stagione. Lo spostamento di un’ora indietro delle lancette non è accolto da tutti in modo positivo e questo per varie ragioni. Non a caso l’orarappresenta meno luce e giornate di sole decisamente più corte: è infatti l’espressione più completa della stagione fredda. Inoltre molti la vivono come una sorta di jet leg, seppure minimo, che hacollaterali sul ritmo sonno veglia, e di conseguenza sullo status psico-fisico.