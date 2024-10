Lanazione.it - Operaio investito e ucciso in autostrada: automobilista non si ferma, rintracciato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Tragedia sull’A1 all’altezza di Bagno a Ripoli. Undi 58 anni è morto travolto da un’auto che poi non si èta. Dopo le indagini è stato individuato il presunto autore dell’investimento, un uomo di 62 anni che adesso è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. E’ accaduto nella giornata di sabato 26 ottobre. La vittima, di origini marocchine, che stava lavorando a un cantiere, è stata portata in ospedale in condizioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale, dove era stato portato dal personale del 118 che i colleghi della vittima avevano subito chiamato. Ma le ferite riportate erano molto gravi. L’è morto nella giornata di domenica.L’uomo alla guida non si sarebbeto, proseguendo la marcia. Le indagini per risalire al responsabile dell’investimento sono iniziate subito.