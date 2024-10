Nuoto in Vasca Corta, la Coppa del Mondo si sposta a Singapore: è l’ultima tappa della stagione (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue la Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta. Dopo le numerose medaglie vinte dagli Azzurri in gara a Shanghai e Incheon, ecco in programma la competizione a Singapore. Ed è l’ultimo appuntamento del torneo iridato della stagione. Le gare si svolgeranno dal 2 al 7 novembre e in Vasca scenderanno ancora loro Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora per le gara maschili. Al femminile ci sarà ancora Benedetta Pilato. I convocati, le classifiche e i risultati delle tappe di Shanghai e Incheon – Fonte federNuoto.it AZZURRI A Singapore. Gli azzurri in acqua sono Thomas Ceccon (Leosport/Fiamme Oro), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (CC Aniene). Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Prosegue ladeldiin. Dopo le numerose medaglie vinte dagli Azzurri in gara a Shanghai e Incheon, ecco in programma la competizione a. Ed è l’ultimo appuntamento del torneo iridato. Le gare si svolgeranno dal 2 al 7 novembre e inscenderanno ancora loro Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora per le gara maschili. Al femminile ci sarà ancora Benedetta Pilato. I convocati, le classifiche e i risultati delle tappe di Shanghai e Incheon – Fonte feder.it AZZURRI A. Gli azzurri in acqua sono Thomas Ceccon (Leosport/Fiamme Oro), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (CC Aniene).

Nuoto, cinque italiani chiudono l'avventura in Coppa del Mondo: Ceccon e Pilato protagonisti a Singapore

La Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta si concluderà a Singapore, dove dal 31 ottobre al 2 novembre andrà in scena la terza e ultima tappa.

Coppa del mondo di nuoto, record mondiale per Regan Smith: nessun trionfo italiano nella seconda giornata a Incheon

Ancora un record mondiale, ancora targato Usa e di sesso femminile, ma poco azzurro nella seconda giornata della Coppa del mondo di nuoto in vasca corta

Coppa del mondo di nuoto, gli azzurri Pilato, Ceccon e Razzetti a medaglia nell'ultima giornata in Corea del Sud

Tre azzurri da podio nell'ultima giornata della tappa di Incheon, Corea del Sud, la seconda per la Coppa del mondo di nuoto in vasca corta che si concluderà in settimana a Singapore,

Nuoto, Coppa del Mondo Incheon 2024: Razzetti terzo nei 200 farfalla, record del mondo per Regan Smith nei 100 dorso

Nuoto, i risultati delle gare del venerdì nella tappa di Coppa del Mondo 2024 a Incheon, in Corea del Sud: Razzetti terzo nei 200 farfalla