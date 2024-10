Novara-LR Vicenza: le formazioni ufficiali (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 20.45 il calcio d'inizio di Novara-LR Vicenza.Le formazioni ufficiali Novara in aggiornamentoVicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Carraro, Della Latta, Costa; Della Morte, Rauti; Morra. All. Vecchi. Vicenzatoday.it - Novara-LR Vicenza: le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 20.45 il calcio d'inizio di-LR.Lein aggiornamento(3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Carraro, Della Latta, Costa; Della Morte, Rauti; Morra. All. Vecchi.

Questa sera alle ore 20.45 si gioca la sfida tra Novara e Vicenza. La squadra di Vecchi vuole continuare a dare continuità e cercare la terza vittoria consecutiva. Stesso discorso per la formazione di ...

Diretta Novara-L.R. Vicenza di martedì 29 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming il match di Serie C ...

Dopo il pareggio esterno per due pari contro la Giana Erminio, gli Azzurri tornano allo stadio “Silvio Piola”, dove ospiteranno il Vicenza. Sfida delicata per la squadra di mister Gattuso, che davanti ...

