Nord Corea: rafforzata sicurezza per Kim Jong-Un, timori assassinio (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – La Corea del Nord ha rafforzato la sicurezza del suo leader Kim Jong-un a causa dei timori di un possibile tentativo di assassinio, ha detto martedì ai legislatori l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Lapresse.it - Nord Corea: rafforzata sicurezza per Kim Jong-Un, timori assassinio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – Ladelha rafforzato ladel suo leader Kim-un a causa deidi un possibile tentativo di, ha detto martedì ai legislatori l’agenzia di spionaggio delladel Sud. Lo riporta l’agenzia Yonhap.

