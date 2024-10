Mondiali di JiuJitsu 2024 eccezionale il bottino azzurro | 21 medaglie scintillanti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Creta –ildiconquistato dall’Italia aidia Creta, in Grecia. Gli Azzurri collezionano ben 21 allori. 17 di esse arrivano dalle categorie Adults, Contact Jitsu e Para Jujitsu, con 4 ori, 5 argenti e 5 bronzi, mentre altre sette (in totale 21azzurre) arrivano invece dalla categoria Master. L’Italia si piazza al nono posto della Classifica per Nazioni (58 in gara). Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Gli Adults hanno aperto le danze giovedì 24 e l’Italia ha subito ottenuto 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi. Tra i protagonisti della giornata, spiccano Erasmo Pagano (oro -69 kg, Fighting System) e la coppia Ben Brahim-Marcantoni, argento sia nel Duo System Open che nel Duo System Mix. Bronzi per la coppia Ensabella-Salvatore nel Duo Show Men e per Luna Salvatore (-69 kg, Fighting System).