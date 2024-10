Mister Movie | Animal Crossing: Pocket Camp Complete svelato, data di uscita fissata (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Nintendo ha annunciato il lancio di Animal Crossing: Pocket Camp Complete, una nuova versione a pagamento del popolare gioco mobile che verrà resa disponibile su dispositivi Android e iOS il prossimo 2 dicembre 2024. Questo rilascio rappresenta un’opzione unica per i fan della serie, permettendo di continuare a godere delle atmosfere rilassanti di Pocket Camp anche dopo la chiusura del servizio online. Dettagli sull’uscita e Prezzo di Animal Crossing: Pocket Camp Complete A partire dal 28 novembre 2024, il servizio originale di Animal Crossing: Pocket Camp verrà interrotto alle 7:00 PT. Tuttavia, i giocatori potranno passare a Pocket Camp Complete, che sarà disponibile al prezzo iniziale di 9,99$. Quest’offerta durerà fino al 30 gennaio 2025, quando il costo salirà a 19,99$. Mistermovie.it - Mister Movie | Animal Crossing: Pocket Camp Complete svelato, data di uscita fissata Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Nintendo ha annunciato il lancio di, una nuova versione a pagamento del popolare gioco mobile che verrà resa disponibile su dispositivi Android e iOS il prossimo 2 dicembre 2024. Questo rilascio rappresenta un’opzione unica per i fan della serie, permettendo di continuare a godere delle atmosfere rilassanti dianche dopo la chiusura del servizio online. Dettagli sull’e Prezzo diA partire dal 28 novembre 2024, il servizio originale diverrà interrotto alle 7:00 PT. Tuttavia, i giocatori potranno passare a, che sarà disponibile al prezzo iniziale di 9,99$. Quest’offerta durerà fino al 30 gennaio 2025, quando il costo salirà a 19,99$.

