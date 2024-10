Medioriente, raid a Gaza: 77 morti. Qassem nominato successore di Nasrallah (Di martedì 29 ottobre 2024) La diplomazia internazionale continua a lavorare a una possibile tregua nel conflitto tra Israele e Hamas. A darne conferma è il sito Axios secondo cui il capo della Cia, Bill Burns, avrebbe discusso una proposta per un cessate il fuoco a Gaza con uno stop ai combattimenti di 28 giorni. Nel frattempo non si ferma il fuoco sulla striscia: sono almeno 77 i morti, secondo la protezione civile di Gaza, dell’attacco aereo che ha distrutto un edificio residenziale a Beit Lahiya. Hezbollah ha invece scelto Naim Qassem come successore di Nasrallah Milano. 09:41 Hezbollah, scelto Naim Qassem come successore di Nasrallah Il gruppo libanese Hezbollah ha annunciato di aver scelto Naim Qassem come successore del leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, il mese scorso. Lapresse.it - Medioriente, raid a Gaza: 77 morti. Qassem nominato successore di Nasrallah Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La diplomazia internazionale continua a lavorare a una possibile tregua nel conflitto tra Israele e Hamas. A darne conferma è il sito Axios secondo cui il capo della Cia, Bill Burns, avrebbe discusso una proposta per un cessate il fuoco acon uno stop ai combattimenti di 28 giorni. Nel frattempo non si ferma il fuoco sulla striscia: sono almeno 77 i, secondo la protezione civile di, dell’attacco aereo che ha distrutto un edificio residenziale a Beit Lahiya. Hezbollah ha invece scelto NaimcomediMilano. 09:41 Hezbollah, scelto NaimcomediIl gruppo libanese Hezbollah ha annunciato di aver scelto Naimcomedel leader Hassan, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, il mese scorso.

