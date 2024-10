Thesocialpost.it - Matilde Lorenzi e il volo spezzato, perché la sua morte riguarda tutti noi

(Di martedì 29 ottobre 2024) La tragica scomparsa della giovane sciatriceha lasciato un segno profondo, scuotendo non solo chi la conosceva, ma anche chi ha scoperto il suo nome solo ora, per una circostanza tanto drammatica. È una perdita che colpisce e sconcerta, una di quelle tragedie che sembrano sfidare la logica, specie quandono una giovane vita piena di progetti e ambizioni.se n’è andata mentre faceva ciò che amava di più: lanciarsi lungo i pendii innevati, fendere l’aria e scivolare con quella sicurezza e quell’euforia che solo chi vive per la montagna conosce davvero. Per lei, sciare non era solo sport; era una forma di espressione, una comunione con la natura. Quelsulle piste, quella sensazione di libertà assoluta erano il suo modo di sentirsi viva.