Quotidiano.net - Liguria: ha vinto la coalizione più compatta

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Genova, 29 ottobre 2024 – Doveva essere la prima vittoria di una triplete:, Emilia Romagna, Umbria. Oggi la sconfitta subita dal campo largo sul terreno di gioco forse meno accidentato di questo autunno elettorale ha invece il sapore di una batosta che rischia di inceppare gli ingranaggi. Sicuramente la variabile Bucci ha contributo, e non poco, a sparigliare le carte della vigilia: l’uomo del fare ha avuto la meglio sul politico impegnato nell’agone romano. Ma sarebbe fuorviante un giudizio che attribuisce alla sola scelta del cavallo vincente i meriti di una scuderia che in sole quattro settimane di campagna elettorale ha rimesso in gioco i pronostici della corsa fino ad azzoppare l’avversario. La verità è che Bucci, a differenza di Orlando, può contare su unae riconoscibile dall’elettorato.