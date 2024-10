Ilnapolista.it - Le ultime 48 ore di Vinicius: la Nike aveva preparato stivali speciali

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le 48 ore che hanno separato la sconfitta col Barcellona alla mancata vittoria del Pallone d’oro sono state tutto tranne che tranquille perJr, che non ha assistito da vicino al trionfo di Rodri. Il Real Madrid ha infatti disertato la premiazione di Parigi per protesta. Le48 ore di: il Real Madrid voleva lui o Carvajal come vincitore del Pallone d’oro The Athletic svela i dettagli sugli ultimi due giorni vissuti dall’attaccante brasiliano: Domenica, nemmeno 24 ore dopo il pesante colpo di perdere il Clasico 4-0 contro il Barcellona al Bernabeu, c’è stato un altro scossone al Real Madrid. Dalla dirigenza è arrivato l’ordine di annullare il viaggio programmato lunedì a Parigi, dove tutti si aspettavano vincesseJr il Pallone d’oro. Al Real è stato detto che non sarebbe stato così e che il vincitore non sarebbe stato nemmeno Dani Carvajal.