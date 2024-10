Lavoratori irregolari e poca sicurezza nel capannone | scattano le denunce

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) FUCECCHIO – Controllo sullanei luoghi di lavoro in undi Fucecchio, trovati tre stranierisul territorio nazionale, avviate le procedure di espulsione. A intervenire in una ex fabbrica dei fiammiferi, ora azienda di confezioni, Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro e polizia municipale di Fucecchio. Otto le ditte controllate, identificate 53 persone, 50 cinesi e tre italiani. Dei treuno era anche già conosciuto dalle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno anche accertato la presenza nei refettori di 12 bombole Gpl che creavano pericolo e sono state pertanto affidate ad una ditta specializzata.