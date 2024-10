Incidente mortale ad Aci Sant'Antonio, motociclista di 34 anni finisce sotto un camion (Di martedì 29 ottobre 2024) Un grave Incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Aci Sant’Antonio: a perdere la vita è stato un motociclista del posto di 34 anni.La tragedia è avvenuta lungo la circonvallazione. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un camion e sarebbe finito sotto il Cataniatoday.it - Incidente mortale ad Aci Sant'Antonio, motociclista di 34 anni finisce sotto un camion Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un gravestradale si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Aci: a perdere la vita è stato undel posto di 34.La tragedia è avvenuta lungo la circonvallazione. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con une sarebbe finitoil

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Sant’Antonio,sulla circonvallazione;adSant'Antonio, motociclista di 34 anni finisce sotto un camion;adS. Antonio: vittima motociclista di 34 anni;ADSANT’ANTONIO: PERDE LA VITA 34ENNE;adSant’Antonio: vittima un 34enne in moto;Sant’Antonio,sulla circonvallazione; Leggi >>>

Incidente mortale ad Aci S. Antonio: vittima motociclista di 34 anni

(gazzettinonline.it)

Incidente mortale ad Aci Sant'Antonio questo pomeriggio poco prima delle 18. Una moto, una Yamaha, proveniente da Acireale, mentre percorreva la circonvallazione a Piano San Giovanni in direzione di A ...

Aci Sant’Antonio, incidente sulla circonvallazione: morto un 34enne

(livesicilia.it)

CATANIA – Ancora sangue sulle strade del catanese. Un incidente stradale mortale si è verificato questo pomeriggio ad Aci Sant’Antonio. A perdere la vita un 34enne del posto.

Finisce con la moto sotto un camion in manovra: 34enne muore sul colpo ad Aci Sant’Antonio

(lasicilia.it)

Lo scontro mortale lungo l’arteria di accesso al paese etneo: sulle responsabilità indagano i carabinieri di Acireale ...

Aci Sant’Antonio, finisce con la moto sotto a un camion. Morto un 34enne

(meridionews.it)

È finito con la moto sotto a un camion, a quanto pare impegnato in una manovra per entrare in un deposito merci. Così è morto Bruno Barbagallo, 34 anni, originario di Aci Sant’Antonio, in provincia di ...