In Georgia vincono i filorussi… e Orbán esulta (Di martedì 29 ottobre 2024) È una storia Georgiana, quella che Viktor Orbán ha deciso di riscrivere con l’inchiostro degli autocrati. L’Unione Europea, intanto, osserva con sconcerto e un’ombra di preoccupazione che s’allunga oltre i confini di Bruxelles: come se lo spettacolo di Orbán a Tbilisi fosse soltanto l’ultimo atto di una tragedia già scritta. La Georgia ha votato, sì, ma nel rumore delle minacce, nella coreografia sinistra delle intimidazioni. E, come da copione, il proscenio è tutto per Georgian Dream, il partito filorusso, che alla fine ha portato a casa il trofeo della “vittoria”, sebbene una folla di testimoni — tra cui delegati europei — denunci un risultato segnato dai veleni della frode. L’abbraccio di Orbán alla Georgia di Putin Orbán, fedele al suo ruolo di disturbatore in capo, ha prontamente applaudito questa “schiacciante vittoria” ancor prima che le urne tacessero. Lanotiziagiornale.it - In Georgia vincono i filorussi… e Orbán esulta Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È una storiana, quella che Viktorha deciso di riscrivere con l’inchiostro degli autocrati. L’Unione Europea, intanto, osserva con sconcerto e un’ombra di preoccupazione che s’allunga oltre i confini di Bruxelles: come se lo spettacolo dia Tbilisi fosse soltanto l’ultimo atto di una tragedia già scritta. Laha votato, sì, ma nel rumore delle minacce, nella coreografia sinistra delle intimidazioni. E, come da copione, il proscenio è tutto pern Dream, il partito filorusso, che alla fine ha portato a casa il trofeo della “vittoria”, sebbene una folla di testimoni — tra cui delegati europei — denunci un risultato segnato dai veleni della frode. L’abbraccio dialladi Putin, fedele al suo ruolo di disturbatore in capo, ha prontamente applaudito questa “schiacciante vittoria” ancor prima che le urne tacessero.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Georgia arriva Orban - tensione tra Mosca e Nato

(Tv2000.it)

Il premier ungherese Orban arriva in Giorgia dove il clima si surriscalda dopo che la presidente ha rifiutato di riconoscere il voto che aveva assegnato la vittoria al partito filorusso. Servizio di Marino Galdiero The post In Georgia arriva Orban, ...

I georgiani danno forza all’opposizione - sfidano Orbán e chiedono : quando arrivano i nostri?

(Ilfoglio.it)

Tbilisi, dalla nostra inviata. Non si era mai vista una piazza con il compito di dare vigore a dei leader. Non si era mai vista, fino a stasera, quando i georgiani si sono riuniti ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti