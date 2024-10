Tutto.tv - Grande Fratello 18, riassunto decima puntata: abbandoni, nuovi ingressi e amore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è svolta lunedì 28 ottobre una delle più attese puntate della diciottesima edizione del. In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha condotto un appuntamento ricco di novità, che hanno cambiato in modo definitivo le dinamiche in casa. I telespettatori hanno potuto assistere alritorno degli inquilini partiti per la Spagna, che hanno affrontato di fronte a tutti la nascita di nuove passioni amorose. Ma qualcuno ha inaspettatamente deciso di lasciare per sempre il reality show, mentrevolti si sono aggiunti al cast. Scopriamo i momenti più importanti dellaserata del GF 18. Gf 18,: Shaila e Lorenzo rientrano, la reazione di Helena e Javier Difficile negare che il rientro in gioco di Shaila e Lorenzo fosse una delle svolte più desiderate dal pubblico del GF.