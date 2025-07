Sancho Juventus ai dettagli | costo d’acquisto buonuscita e ingaggio tutti gli incastri sono in dirittura d’arrivo Gli aggiornamenti

sull’esterno inglese. l trasferimento di Jadon Sancho  alla Juventus  è ormai a un passo. Come riportato dal Corriere dello Sport, tutte le trattative per il trasferimento dell’esterno offensivo dal Manchester United  alla Juve  sono in dirittura d’arrivo, con gli ultimi dettagli economici che stanno per essere definiti. L’affare, che potrebbe costare alla Juventus tra i 15 e i 17 milioni di euro, si sta per concretizzare dopo che sono stati sistemati alcuni punti cruciali legati al costo del cartellino, alla buonuscita e all’ingaggio del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus ai dettagli: costo d’acquisto, buonuscita e ingaggio, tutti gli incastri sono in dirittura d’arrivo. Gli aggiornamenti

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: è ufficiale il nuovo ruolo nella società nerazzurra.

Juventus, parte la vendita dei biglietti per Parma e Inter. Costi e dettagli Vai su Facebook

Juventus Next Gen, Mangiapoco saluta la Giana Erminio: il suo messaggio social d'addio è carico di emozione! – FOTO - Juventus Next Gen, Mangiapoco saluta in maniera definitiva la Giana Erminio: le sue parole commuovono – FOTO La Juventus Next Gen è nel suo futuro.

Calciomercato Juve, il Milan brucia i bianconeri e prova a chiudere per quel giocatore: operazione da 15 milioni di euro. A che punto siamo - Calciomercato Juve, il Milan brucia i bianconeri e prova a chiudere: gli aggiornamenti sulla trattativa Il calciomercato del Milan si infiamma con l'imminente acquisto di Marc Pubill, giovane e promet ...