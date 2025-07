LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | Italia subito all’attacco nel nuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania. Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si svolge ogni due anni e raduna tanti atleti di livello internazionale e che spesso in passato ha fatto da trampolino di lancio per campioni che poi si sono imposti a livello assoluto. Saranno messi in palio nel Giorno 2 12 titoli della 32ma edizione delle Universiadi Estive: oggi, mercoledì 2 agosto, saranno assegnati 3 ori nel nuoto, 2 ori nella ginnastica ritmica, 3 nel taekwondo, 2 nella scherma e nei tuffi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - luglio - italia

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

Segui il Trofeo delle Regioni 2025 in diretta! Tutte le gare del #TrofeoDelleRegioni saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Due playlist dedicate ti accompagneranno dal primo servizio fino all’ultima schiacciata Vai su Facebook

Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport; Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara.

Italia-Norvegia femminile in tv i quarti di finale Euro 2025: dove guardare la partita in diretta e in streaming - Norvegia femminile: in tv la partita che potrebbe portare le azzurre allenate da Andrea Soncin alle semifinali dei Campionati Europei di Calcio in Svizzera ... Riporta vogue.it

Diretta Norvegia Italia donne/ Streaming video Rai 1: azzurre per la storia! (quarti Europei 2025, 16 luglio) - Diretta Norvegia Italia donne streaming video Rai 1: caccia alla semifinale degli Europei 2025 per le azzurre, che sfidano oggi le scandinave. Si legge su ilsussidiario.net