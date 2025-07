Fermana | dal tecnico alla rosa è tempo di ripartenza

Giorni di attesa per i tifosi della Fermana ma non sono di certo i primi di questa lunga estate che ha già regalato comunque notizie importanti. L’omologa arrivata la scorsa settimana è sicuramente una di quelle notizie che danno fiducia da un lato ma dall’altro mettono anche un punto importante su una situazione che era attesa da tempo. Se qualcuno poi avesse avuto dubbi sulle coperture economiche inerenti l’omologa ci ha pensato la società , con un’apposita nota ufficiale, confermando che tutte le somme inerenti appunto l’omologa con gli enti "sono già reperite". Nessun problema dunque per quello che riguarda la prima parte del pagamento, da effettuare in soluzione unica, entro i sessanta giorni per un ammontare complessivo di circa 80mila euro con il contributo di 500mila euro, ufficializzato con accordo privato stipulato nei mesi scorsi, con l’ex main sponsor della Fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

