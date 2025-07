Si conclude come avevano promesso Christian Storci e Alberto Casadei il mercato della Valsa Group Modena, ovvero senza nessuna sorpresa in uscita. Giovanni Sanguinetti rimarr√† un giocatore modenese, nonostante la esplicita richiesta di fare esperienza fuori. La trattativa con Milano, andata avanti fino alla scadenza delle 17 di ieri, non ha portato a nulla: troppo lontane le posizioni, coi gialloblu che non hanno voluto "rinforzare una diretta concorrente", come esplicitato luned√¨ in conferenza stampa. Questo il comunicato emesso dalla societ√† alla chiusura dei tesseramenti, cui facciamo una breve postilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, Sanguinetti rimane. Arrivano Porro e Perry